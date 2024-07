O secretário de Estado da Saúde (Sesa), César Neves, destacou que a adesão do público-alvo da vacinação contra a gripe, que inclui gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas, está muito baixo da meta. Conforme dados do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, divulgados em 15 de julho, o Paraná vacinou 45,19% do público-alvo, sendo que a meta é 90%.

“Os idosos e as crianças são públicos de vulnerabilidade, então é importantíssimo, quanto antes, as pessoas procurarem as mais de 1.800 salas de saúde espalhadas em todo estado. É um ganho impressionante. Não só o ganho da sua saúde pessoal, mas principalmente, evitando que ali na frente possamos ter um colapso na nossa estrutura hospitalar”, comentou Neves, em entrevista a RICtv.

Paraná já registrou quase 900 mortes por gripe

O secretário ainda reforçou que o sistema de saúde do Paraná ainda não apresenta problemas no atendimento, porém, os efeitos do inverno mais rigoroso podem favorecer o aumento no número de casos de emergência nas Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

“Às vezes as pessoas não se atentam aos números, até a presente data, tivemos quase 900 óbitos por gripe, por Influenza, isso que não estamos contabilizando ainda o período do inverno. É muito importante essa ação para tocar o coração das pessoas que não foram se vacinar”, completou Neves.

Segundo o Informe Epidemiológico de Monitoramento dos Vírus Respiratórios de julho, divulgado na semana passada pela secretaria, o Paraná soma 12.590 casos e 867 óbitos de SRAG este ano. Os números aumentaram mais de 41% comparado com o Informe mensal de junho, quando o Estado contabilizava 8.854 casos e 613 mortes.

Validade das vacinas

Ainda sobre a vacinação da influenza, Neves declarou que existe uma preocupação com a data de validade dos imunizantes. Neste momento, existe mais de 1 milhão de doses disponíveis em todo Paraná.

“É uma grande preocupação. Esse movimento hoje é para que a gente saia da zona de conforto, temos trabalhado muito com Dias D de chamamento, horários alternativos estendidos nas Unidades, posto que abrem final de semana, mas até o momento, todo esse esforço não está surtindo efeito, daí essa mobilização. Temos conversado com outras secretarias, inclusive a secretaria de Educação, para podermos fazer parcerias e ampliar a acessibilidade, essa é a palavra, ampliar a acessibilidade e tocar o coração das pessoas. Os números são preocupantes e podem ficar bem pior no decorrer do inverno”, reforçou Neves.

O Paraná é o 5º estado com maior número absoluto de doses aplicadas da influenza, atrás de Rio Grande do Sul (com 2.616.397 doses), Rio de Janeiro (2.982.092), Minas Gerais (5.212.368) e São Paulo (9.263.584). Já com relação à cobertura vacinal, o Paraná ocupa a 10º colocação, atrás de Rio Grande do Sul (46,24%), Sergipe (48,21%), Rio Grande do Norte (49,26%), Santa Catarina (51,12%), Minas Gerais (51,79%), Alagoas (51,85%), Paraíba (51,95%), Espírito Santo (53,90%) e Piauí (54,22%).