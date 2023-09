Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Paraná deu início ao pagamento do piso nacional da enfermagem após a publicação da Resolução Sesa Nº1332/2023, na segunda-feira (25). Para executar o pagamento, o Estado recebeu um repasse de R$ 49.580.763 do Ministério da Saúde. Ao todo, 13.722 trabalhadores serão beneficiados entre auxiliares, técnicos, enfermeiros e parteiras.

Para serem alcançados por essa medida, os profissionais devem atuar em unidades de saúde públicas, contratualizadas ou filantrópicas, que atendam no mínimo 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e que sejam administradas pelo governo estadual.

O cálculo para determinar o valor da assistência financeira complementar será de competência da União.