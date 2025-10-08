A concessionária EPR Iguaçu, que administra 662 quilômetros de rodovias nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, anunciou a implementação de três pedágios eletrônicos. As tradicionais praças de pedágio serão substituídas por pórticos, que farão a cobrança automática por meio de câmeras e sensores, sem a necessidade dos motoristas pararem no local.

Os pórticos, que substituem as praças de pedágio convencionais, serão instalados nas cidades de Lindoeste na BR-163, entre Pato Branco e Vitorino na PR-280 e em Ampére na PR-182, locais em que já estava prevista, contratualmente, a instalação das praças. O modelo tem arrecadação de tarifas fixas, previstas no Contrato de Concessão.

“O Pedágio Eletrônico traz ganhos para a segurança viária e conforto dos usuários. O modelo garante maior fluidez no tráfego, porque não demanda paradas e a cobrança é feita de forma automatizada, garantindo praticidade”, explica o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

Como funciona o pedágio eletrônico

O pedágio eletrônico funciona por meio de equipamentos de monitoramento instalados nos pórticos, capazes de identificar 100% das passagens, seja por meio da TAG (Dispositivo de arrecadação eletrônica) ou leitura de placas.

Os sensores são capazes de reconhecer as características dos veículos como altura, largura e comprimento, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos. O motorista poderá seguir pela via em velocidade constante, respeitando o limite do trecho, sem a necessidade de pausas.

No sistema de pedágio eletrônico, a tarifa poderá ser paga de duas formas: