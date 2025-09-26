Curitiba e Paraná – O vereador Iujo Manfron (União Brasil) de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba criou um projeto de lei que pretender proibir o uso de telefone celular e aparelhos eletrônicos de todos os vereadores- colegas dele- nas sessões da Câmara Municipal. Segundo a ideia da proposta, há punição: qualquer um dos 15 vereadores da cidade que for flagrado usando aparelhos deverá ficar de fora de todas as votações previstas no dia. “A lei visa reduzir distrações, além de impedir eventual participação de terceiros em decisões dos legisladores”, resume Manfron. Para consultas ele recomenda uso de papel impresso.

O autor disse que a proibição foi pensada para cortar distrações durante as votações na Câmara de Veredores e também para blindar o processo contra “participação de terceiros” nas decisões dos legisladores.

Em resumo, o projeto de lei foi inspirado na lei que restringe o uso de celulares nas escolas públicas e privada. De acordo com o vereador, o raciocínio é o mesmo: foco total apenas naquilo que que está sendo deliberado.

Além disso, para checar documentos, números ou pautas, o vereador sugere que os colegas tragam tudo impresso.

Por fim, o texto será enviado ao Departamento Jurídico da Câmara para depois ser apreciação em plenário pelos próprios vereadores.