São 59 universidades brasileiras entre as duas mil melhores do mundo, segundo novo ranking do Centro de Ranking Mundial de Universidades (CWUR).

A Universidade de São Paulo (USP) é a primeira entre as universidades do brasil em 109° lugar!

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) fecharam o top 4 das melhores universidades brasileiras na lista. (veja abaixo)

Perdas de posições

As Universidades (UF’s) e Institutos federais (IF’s) dominaram a lista, sendo responsáveis por mais de 90% das posições ocupadas pelo Brasil.

Apesar disso, o desempenho foi inferior, se comparado ao ranking do ano interior.

A Universidade de São Paulo caiu seis posições, saindo de 115° para 109°.

O mesmo ocorreu com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que caiu 15 posições e ficou em 376°.

O fato decisivo para a queda geral das instituições brasileiras no ranking foi a intensa competição global com fortes financiamentos para ciência e tecnologia no mundo.

Segundo dados obtidos pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, o governo Jair Bolsonaro (PL) foi o que mais fez cortes nos ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia desde 1999.

Mas o quadro parece que vai mudar…

Investimentos anunciados

No mês passado, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que o governo em exercício vai investir em pesquisa, tecnologia e na busca por apoio também via iniciativa privada.

A reestruturação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNCT) e a recomposição de verbas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC) estão entre as ações tomadas nos 100 primeiros dias da nova gestão.

Em audiência na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, a ministra anunciou R$ 9,96 bilhões para serem aplicados ainda em 2023. O projeto precisa ser aprovado pelos parlamentares.

As UF’s e IF’s passaram por sucessivos cortes e contenção de gastos nos últimos 10 anos, levando a um aumento da evasão e à descontinuidade de pesquisas.

Mesmo assim, das 54 brasileiras mais bem posicionadas, 49 são públicas.

O Ranking

Confira agora o ranking com as 59 universidades brasileiras mais bem colocadas na lista das 2 mil melhores do mundo!

1. USP (posição geral:109)

2. Unicamp (344)

3. UFRJ (376)

4. Unesp (424)

5. UFRGS (467)

6. UFMG (503)

7. Unifesp (582)

8. UERJ (696)

9. Fiocruz (698)

10.UFSC (718)

11.UFPR (766)

12.UnB (857)

13.FGV (873)

14.UFPE (878)

15.CBPF (922)

16.UFV (936)

17.UFC (948)

18.UFSCar (949)

19.UFPel (961)

20.UFF (967)

21.UFRN (980)

22.UFABC (986)

23.UFJF (1012)

24.UFBA (1013)

25.UFSM (1043)

26.UFG (1059)

27.UFMS (1135)

28.UFPB (1199)

29.UFPA (1206)

30.UFES (1210)

31.UFSJ (1216)

32.UFU (1242)

33.UFLA (1258)

34.INPE (1262)

35.UEM (1308)

36.UEL (1473)

37.UFTPR (1478)

38.INPA (1490)

39.PUC-RS (1494)

40.UFS (1512)

41.PUC-RJ (1652)

42.IMPA (1662)

43.UFRPE (1645)

44.PUC-PR (1701)

45.FURG (1705)

46.UFMT (1748)

47.UFTM (1774)

48.ITA (1842)

49.UFOP (1835)

50.UFAL (1838)

51.UFPI (1891)

52.UFCG (1902)

53.UFRRJ (1914)

54.UFAM (1939)