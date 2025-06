O Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), executa obras no município de Bandeirantes com instalação de placas e pinturas de sinalização nas vias públicas. Com investimento estadual de R$ 340 mil, a iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre o Detran-PR e a prefeitura para promover mobilidade urbana segura e eficiente.

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, esteve na cidade nesta sexta-feira (27) para acompanhar os trabalhos. “A implantação das sinalizações horizontal e vertical em Bandeirantes está sendo feita em diversos bairros e, conforme verificamos in loco, está avançada, com os serviços sendo realizados com muita qualidade”, avaliou.

“É uma medida que vai impactar diretamente a vida das pessoas, pois uma sinalização moderna, clara e adequada salva vidas e organiza o tráfego. É um investimento que retorna em forma de segurança e qualidade de vida para todos”, completou.

De acordo com o projeto, são instaladas 285 placas e pintados aproximadamente 900 metros quadrados de sinalização. Conforme estabelece a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), sinalização viária adequada é um dos pilares fundamentais da segurança no trânsito, principalmente em municípios em crescimento como Bandeirantes.

Com vias bem sinalizadas, os pedestres, ciclistas e motoristas têm maior clareza sobre as regras de circulação, o que reduz o risco de sinistros de trânsito e melhora o fluxo de veículos.

Para o prefeito Jaelson Ramalho Matta, a medida reflete o compromisso da gestão municipal. “Essa parceria com o Detran é mais um passo importante para garantir segurança no trânsito de Bandeirantes. Com sinalização adequada, cuidamos da vida das pessoas e reforçamos nosso compromisso com uma cidade mais segura para todos”, declarou.

Os bairros contemplados com o investimento são: Jardim Ana Rosa, Jardim San Rafael, Jardim Paraíso, Vila Paraíso, Vila Macedo, Vila Santa Terezinha, Vila Santa Rita, Loteamentos Soares, Mário A. Pacca e Dois Irmãos, Vila Santa Maria, Vila Maria, Vila Itararé, Vila Tiradentes, Vila Maria Alice, Loteamentos Guerra e Gamarano, Jardim Guaíra, Vila São Vicente, Conjunto Habitacional Nossa Senhora Aparecida, Vila Moretti, Vila Lordani, Jardim União, Vila Pompeia, Vila Sassatani Ueno, Jardim Primavera, Residencial Tonico Matheus, Conjunto Habitacional Bela Vista, Conjunto Habitacional Matida e Vila Bela Vista.

A expectativa é que as obras sejam concluídas nos próximos dias.