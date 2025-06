Um acidente grave resultou na morte de duas pessoas no final da noite deste sábado (28), na PR-182, em Maripá, no oeste do Paraná. Um veículo Chevrolet Astra com três ocupantes seguia sentido Toledo à Palotina, quando, na altura do km 290, o condutor perdeu o controle e capotou na rodovia.

Com a violência do acidente, o motorista, de 37 anos, foi ejetado do automóvel e morreu no local. Já dois ocupantes, um de 20 e outro de 17 anos, foram resgatados com ferimentos graves. Entretanto, o adolescente também não resistiu e teve o óbito confirmado pelas equipes de atendimento.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e realizou a sinalização no local. A princípio, não há registro de outro veículo envolvido no acidente na PR-182. A identidade das vítimas não foi confirmada até a publicação desta matéria.