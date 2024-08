O mecânico de aviões Lito Souza disse nesta sexta-feira (9) que ainda é muito cedo para especular a causa da queda do avião da VOEPASS, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Especialista analisa imagens da queda de avião em Vinhedo (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Souza explicou que pelas imagens é possível ver que a aeronave não tinha nenhuma sustentação nas asas do avião no momento da queda. “Não adianta o que fazer no controle de voo, sem sustentação não tem o que se fazer”, explicou.

Além disso, o especialista falou que a aeronave fazia o movimento chamado ‘parafuso chato’, que é considerada uma condição perigosa.

A imagem mostra o avião em ‘parafuso chato’, que é uma condição perigosa que a aeronave não deve entrar se estiver em uma baixa altitude. As causas precisam ser investigadas. Diversas coisas podem levar a isso, mas não vamos especular”.

Avião que caiu em Vinhedo partiu do Paraná

Um avião de médio porte caiu no bairro Capela, em Vinhedo, no Interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). A aeronave que saiu pela manhã de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino a Guarulhos, em São Paulo. Segundo a companhia, haviam 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Foto: reprodução / Record

Veja nota na íntegra da VOEPASS

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, disse a nota.

Confira nota do Aeroporto Regional de Cascavel

“A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9)”, afirma o comunicado.

NOTA DA CENIPA

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência”, diz a nota.