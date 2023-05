Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-governador do Paraná Orlando Pessuti sofreu um acidente de trânsito na BR-376, na altura do km 537, em Palmeira, na região dos Campos Gerais, na madrugada desta sexta-feira (5). O político seguia na pista sentido Curitiba em um Volvo XC60, acompanhado do motorista, quando o automóvel saiu da pista e capotou, devido a outro acidente.

Um caminhão carregado com toras, que seguia sentido Ponta Grossa, apresentou problemas no reboque e a carga foi espalhada na pista contrária. Na tentativa de desviar das toras, o motorista de Pessuti fez uma manobra rápida, saiu da pista e capotou o veículo.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou sinalização no local e deu apoio aos envolvidos que, segundo eles, não tiveram ferimentos.