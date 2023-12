Uma frente fria deslocou pelo oceano em direção ao Sul do Brasil e voltou a trazer chuva para o Paraná neste domingo (3).

Segundo a previsão do Simepar, a instabilidade deve predominar, com risco de temporal principalmente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado. Isso porque a elevação da temperatura no decorrer do dia associada a umidade relativa do ar favorece tempestades isoladas à tarde e à noite, conforme a previsão.

Há previsão de chuva para quase todas as áreas do Paraná neste domingo (3). Veja acima.

A temperatura máxima se aproxima dos 30°C na maioria das cidades. Confira:

Jacarezinho: 33°C

Paranavaí: 31°C

Foz do Iguaçu: 30°C

União da Vitória: 29°C

Curitiba: 29°C

Paranaguá: 28°C

Na segunda-feira (4), a possibilidade de chuva continua em todo o Paraná, inclusive em outras regiões. O tempo segue quente.