Uma nova frente fria atinge o sul do Brasil nesta sexta-feira (11) traz instabilidade e risco de temporal para o fim de semana em algumas regiões do Paraná.

De acordo com o Simepar, há grande probabilidade de chuva na faixa sul do estado. Na metade norte, o dia será ensolarado e as temperaturas estarão elevadas na sexta (11). A frente fria atinge as cidades do oeste e sudeste.

A Defesa Civil emitiu um alerta de temporal na região de Curitiba, litoral, Campos Gerais e Sudoeste.