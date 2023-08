Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 22 anos foi preso na cidade Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, pilotando uma motocicleta com placa de papel. Além disso, o rapaz não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O flagra foi registrado pela Polícia Militar (PM). E segundo a corporação, a placa falsa estava sobre uma de metal, mas, que estava com os dados apagados e é de outro veículo.

O motociclista foi preso por adulterar os sinais identificadores do veículo e encaminhado para a prisão da polícia em Cascavel.