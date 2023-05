Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de recorde de baixas temperaturas em São Paulo e outras cidades do Brasil, inclusive com madrugadas consecutivas de termômetros negativos na região Sul, a forte massa de ar frio de origem polar que começou a atuar na semana passada começará a enfraquecer neste fim de semana. O aumento da temperatura já poderá ser sentido na madrugada deste sábado, 20, mas, terá mais impacto no domingo, 21. Na região Sudeste, as tardes também tendem a ficar mais quentes.

Conforme a Climatempo, a presença de um grande ciclone extratropical na costa do Sul e do Sudeste colaborou para represar o ar gelado no interior do Brasil. “No entanto, este ciclone se afasta de vez para alto mar nesta sexta-feira, 19. Isto vai permitir que o ar frio mais intenso escoe do continente para o mar”, disse a empresa brasileira de meteorologia.

Desta forma, a diminuição do ar frio vai facilitar a elevação da temperatura no centro-sul do País no período da noite e, consequentemente, as madrugadas vão ficar menos frias no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do País.

São Paulo

Nesta sexta-feira, a capital paulista amanheceu novamente com sensação de frio, com termômetro em torno de 13ºC. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, em Marsilac, na zona sul, os termômetros marcaram 10°C. “O sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, o que favorece a elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 24°C.”

O último recorde de menor mínima do ano foi registrado em 16 de maio deste ano com 9,8°C de média na cidade. Já a menor mínima absoluta, aquela observada em um único local, ocorreu em Parelheiros, com 3,9°C, no mesmo dia, de acordo com o CGE.

A capital paulista ainda permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal, desde às 11h da quinta-feira da semana passada, 11.

A expectativa é que o fim de semana seja de sol entre nuvens com temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. “As simulações atmosféricas mais recentes indicam que a partir da próxima semana o ar frio perde força e as temperaturas voltam a se elevar de forma gradativa”, afirmou o CGE.

Na madrugada de sábado, estima-se céu nublado e sensação de frio, com termômetros em torno dos 10°C. “O amanhecer deve registrar sol entre poucas nuvens e probabilidade de névoa úmida de forma localizada em alguns bairros. No decorrer do dia a temperatura máxima atinge os 24°C e sem previsão de chuva”, projetou o órgão da prefeitura.

Serra catarinense e Serra da Mantiqueira

Nesta sexta-feira, foi registrado o décimo dia consecutivo de temperaturas negativas no Brasil. Até as 3 horas, a mínima registrada era de -2,1°C em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense. O recorde atual de menor temperatura no País registrado neste ano é de -3,4°C, no dia 18 de maio, também em Bom Jardim da Serra.

Segundo a Climatempo, a longa sequência de madrugadas geladas na região Sul também foi provocada pela permanência de uma massa de ar frio, de origem polar, que ficou retida nos últimos dias no interior do País. “Esse ar muito frio e seco tem inibido a formação de nuvens e o céu limpo, também durante o período noturno, tem ajudado a esfriar o ar durante a madrugada. O resultado são as baixas temperaturas dos últimos 10 dias no Sul e no Sudeste”, acrescentou a Climatempo.

Na Serra da Mantiqueira, a temperatura ficou muito perto de 0°C nos últimos dias, com mínimas entre 0°C e 1°C em Monte Verde, em Minas Gerais, e em torno de 2°C em Campos do Jordão, município de São Paulo, e em Maria da Fé, em Minas Gerais.

Confira as dez madrugadas mais geladas no Brasil neste ano:*

– 10 de maio: -2,2°C em Bom Jardim da Serra/Comunidade 15 dias (SC).

– 11 de maio: -1,5°C em General Carneiro (PR).