Na madrugada desta sexta-feira (19), um idoso de 81 anos morreu carbonizado dentro da própria casa no interior de Nova Laranjeiras, no Paraná.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio em residência, na localidade Rio Bananas. Quando chegou ao local, a casa estava totalmente destruída.

Populares informaram que no local morava um idoso. Após apagar as chamas, os militares localizaram em meio aos escombros o corpo do homem carbonizado. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados.

Não há informações do que teria motivado as chamas. De acordo com o delegado Marcelo Trevisan, não há indícios de crime, mas a polícia aguarda o resultado da perícia.