A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jacarezinho realizará, na quarta-feira, 11 de março, a Conferência Municipal de Cultura. O evento será no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), a partir das 19h30 e terá como tema “Sistema Municipal de Cultura”.

A conferência reúne agentes culturais, artistas, produtores, fazedores de cultura, representantes de entidades, coletivos culturais e a comunidade em geral em um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva das políticas públicas culturais de Jacarezinho. O objetivo é promover a participação social, avaliar as ações culturais em andamento e discutir propostas e diretrizes para o fortalecimento da cultura local.

A programação inclui a apresentação cultural da Oficina de Cordas Clássicas, das oficinas permanentes da Prefeitura Municipal, ministrada pelo professor Juliano Godoy, seguida da palestra “Sistema Municipal de Cultura”, com o agente regional de Cultura da Secretária de Estado da Cultura, Júlio Erthal. Também será realizada a eleição do Conselho Municipal de Cultura. Os interessados em participar do Conselho podem se inscrever através do formulário eletrônico: https://forms.gle/CRDPH38j6jUSZAsz7.