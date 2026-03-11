O EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho foi contemplado pelo Programa Paraná Festivais, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em parceria com a Hotmilk, o Ecossistema de Inovação da PUCPR. O festival obteve nota máxima e foi um dos 13 selecionados para receber o incentivo financeiro de R$ 300 mil para a realização do evento e o “Selo Paraná Festivais”.

O festival é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, através da Secretaria de Cultura e Turismo, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), do SESC Paraná, do Instituto Federal do Paraná — Campus Jacarezinho, e do Conjunto Amadores de Teatro (CAT). A 21ª edição do EnCena acontecerá de 18 a 29 de maio, com espetáculos gratuitos para todas as idades e em diferentes locais da cidade.

Com o objetivo de apoiar festivais e mostras artístico-culturais do estado, o Paraná Festivais contribui através de suporte financeiro, de capacitação e de oportunidades para troca de experiências, incentivando a inovação e a criatividade no cenário cultural. O programa fortalece o “Ecossistema Paraná Festivais”, que busca fomentar o intercâmbio de conhecimentos, conectar agentes culturais e impulsionar a economia cultural do estado.

O EnCena foi contemplado na Categoria Araucária, destinada a eventos que já realizaram no mínimo 13 edições. Para a seleção, foram avaliados o portfólio do festival, a trajetória artística e cultural do proponente, a relevância no cenário cultural do Paraná e o impacto cultural e social. O EnCena recebeu a pontuação máxima em todos os critérios, somando 100 pontos.

O recurso recebido através do Paraná Festivais será utilizado no XXI EnCena para a contratação de espetáculos, aquisição de equipamentos e contratação de equipe técnica. Além do incentivo financeiro, os realizadores do EnCena devem participar de mentorias com especialistas e compartilhar conhecimento e experiências em formato de grupo, além de fornecer mentorias para festivais da Categoria Pinhão (festivais inéditos ou com uma edição).

Para o prefeito Marcelo Palhares, esse reconhecimento mostra a força da cultura produzida em Jacarezinho e o trabalho sério que vem sendo realizado. “O apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, é fundamental para fortalecer iniciativas como o EnCena. Ao investir em festivais municipais, ele não apoia somente um evento; ele valoriza os artistas, movimenta a economia local, estimula o turismo e amplia o acesso da população à cultura”, comentou Palhares.

O secretário de Cultura e Turismo, James Rios, afirmou que receber a nota máxima no Paraná Festivais é um reconhecimento muito importante para o EnCena e para toda a trajetória do festival. “Esse resultado reforça a qualidade do EnCena e o compromisso das instituições e equipes envolvidas em oferecer uma programação cultural relevante para Jacarezinho e região. Também é muito significativo fazer parte do Ecossistema e receber o Selo Paraná Festivais, pois permite que compartilhemos aprendizados e contribuamos com outras iniciativas culturais”, destacou.

A presidente do Conjunto Amadores de Teatro e proponente do projeto no edital, Elaine Sartori Diniz Stramare, ressaltou a importância da conquista para a realização do EnCena 2026. “Com o apoio advindo do Programa Paraná Festivais, poderemos oferecer uma programação ainda mais rica e acessível para a população. É por meio de festivais como o EnCena que mantemos o propósito do CAT vivo, para ser um encontro entre artistas, estudantes e o público, promovendo o intercâmbio cultural, valorizando e fortalecendo o teatro e contribuindo para que a arte continue presente em Jacarezinho e região”, frisou.