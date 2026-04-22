as obras da Ponte de Guaratuba entram na sua última semana com frentes de trabalho mantidas em ritmo contínuo. Nesta quarta-feira (22), as equipes seguem mobilizadas para cumprir o cronograma e concluir os serviços finais antes da entrega oficial.

Os esforços estão concentrados principalmente nos acabamentos e na preparação da estrutura para o uso. Entre os avanços mais recentes está o início da instalação do sistema de iluminação nos mastros, etapa que vai garantir visibilidade e segurança durante a noite, além de valorizar o aspecto arquitetônico da estrutura.

Outro ponto importante é o avanço da sinalização viária, com o início da pintura da pista. As equipes atuam na demarcação das faixas de rolamento, divisão de pistas e áreas de segurança, etapa essencial para a organização do tráfego e orientação dos motoristas.

Paralelamente, continuam os serviços de limpeza da pista, organização do canteiro de obras e ajustes finais em diferentes trechos. Também seguem intervenções como a execução de meio-fio, implantação de juntas de dilatação e finalização da capa asfáltica.

Um dos pontos que recebe atenção especial nesta semana é o acesso pelo lado de Matinhos, onde equipes atuam na conclusão da rampa de ligação com a rodovia. No local, estão em andamento serviços de terraplanagem, pavimentação, construção de calçadas e instalação de dispositivos de segurança, como guarda-corpos e barreiras.

No lado central de Guaratuba, as obras também avançam com serviços de terraplanagem e finalização de acessos, incluindo alças de entrada e saída na região de Caieiras. Em paralelo, ocorre a preparação geral do espaço para a cerimônia oficial de inauguração.

PONTE – A nova ligação fixa sobre a Baía de Guaratuba representa um investimento de mais de R$ 400 milhões do Governo do Estado e é considerada uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com 1.240 metros de extensão, a estrutura conta com quatro faixas de tráfego, além de ciclovia e áreas destinadas a pedestres. Projetada para substituir a travessia por ferry boat, a estrutura vai reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios para cerca de dois minutos.