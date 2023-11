Esse menino de apenas 10 anos, agiu rápido e salvou sua mãe de um choque, ele aprendeu a como desligar a energia depois de uma aula na escola!

O caso aconteceu em Taquaralto, sul de Palmas (TO). A mãe do José Gabriel Gomes Botelho estava lavando roupas, mas quando foi pegar a extensão da máquina, acabou sendo eletrocutada. Lucirene Gomes Botelho, de 48 anos, caiu no chão e começou a se debater com a descarga!

O menino foi avisado pelos gritos de socorro da mãe e ao ver a cena, correu para desligar as chaves do quadro geral de distribuição. “Meu filho me salvou. Deus direcionou ele e ele tomou a atitude correto”, disse a mãe.

Choque na máquina

A servidora pública lavava roupas quando decidiu limpar a lavanderia.

“Eu coloquei um tanquinho de lavar roupa aqui pra lavar tapetes, estendi uma extensão. quando eu tirei o tanquinho, percebi que havia ficado sujo. Eu pensei: ‘Vou lavar, mas antes, vou pegar a extensão para não molhar porque é perigoso água com energia’.

Foi na hora que abaixou para pegar o objeto, que a extensão a eletrocutou, jogando-a no parade com tudo!

O momento era muito tenso, Lucirene ficou se debatendo no chão.

Pequeno herói

Com a voz trêmula, a mulher conseguiu gritar pelo seu filho, que estava em outro cômodo da casa.

“Eu escutei a minha mãe falar ‘socorro, socorro’. Fui ver e ela estava levando um choque”, disse o pequeno.

O primeiro pensamento foi ajudar a mãe a levantar, mas quando ele chegou perto percebeu que havia corrente elétrica.

“Depois que ela falou que estava tomando choque, eu vi a extensão em cima da perna dela. Eu desliguei a torneira porque a água estava caindo em cima dela e se caísse mais água iria piorar a situação”, completou.

Foi então que José correu para desligar as chaves do quadro geral de distribuição!

Quando a energia foi desligada, Lucirene pode finalmente soltar o fio e o menino acionou os bombeiros.

Mãe orgulhosa

Quando os bombeiros chegaram, a servidora estava em estado de choque e com queimaduras de 2° grau na mão esquerda.

Depois do susto, ficou o orgulho do filho!

“Fiquei muito orgulhosa do meu filho, muito orgulhosa, eu já tinha orgulho dele e agora é incondicionalmente”, contou.

José recebeu também elogias do tenente do Corpo de Bombeiros da região.

“Ele foi um herói, só temos que parabenizar o José Gabriel. Nós aprendemos com ele a sermos ágeis, todos nós temos que ser ágeis nesta situação. Ele agiu com grande rapidez, a descarga de eletricidade que ela recebeu foi uma descarga pequena. Somado a agilidade dele, cooperou para salvar a vida dela”, disse José Arimatéia Rocha.

Agradecimentos a professora

O menino ainda lembrou de uma pessoa muito especial, a professora da escola.

“Eu também tenho que agradecer a minha professora Andréia porque ela está me dando aulas sobre energia. Ela me levou lá no Senac, me mostrou como são várias energias, como nuclear, solar. Uma dessas energias era essa e eu lembrei da aula”, destacou.