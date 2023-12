Morreu na madrugada desta segunda-feira (11) o padre Joseir Sversutti, que estava internado na Santa Casa de Maringá desde agosto, após um acidente de trânsito.

O falecimento ocorreu às 5h. Segundo informou a Arquidiocese de Maringá, na última sexta-feira ele registrou um quadro de choque séptico e insuficiência respiratória.

Padre Joseir tinha 47 anos e atuava na paróquia Nossa Senhora do Rocio, em Ivatuba, noroeste do Paraná.

Ele permaneceu internado em estado grave desde o acidente de trânsito envolvendo o carro que ele conduzia com um caminhão, registrado no dia 29 de agosto, na PR-323, próximo a ponte do Rio Ivaí, em Doutor Camargo.

A arquidiocese se solidarizou aos familiares pela morte do padre e informou que em breve deve divulgar informações sobre o velório.