Corpo de Bombeiros do Paraná celebra 113 anos com eventos interativos em várias cidades

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná completa 113 anos de história nesta quarta-feira, dia 8, e para celebrar essa trajetória de dedicação e coragem, a 3ª Companhia Independente organizou uma série de atividades públicas em diferentes municípios da região. A proposta é estreitar os laços com a população e apresentar de forma prática e educativa o trabalho realizado pelos bombeiros.

Santo Antônio da Platina

Na Praça Frei Cristóvão, em frente à Igreja Matriz, o evento acontece das 15h às 18h. Os visitantes poderão conhecer de perto os equipamentos utilizados em operações de resgate, assistir à demonstração de busca terrestre com a cadela Arya — treinada para localizar pessoas desaparecidas — e se aventurar na “Falsa Baiana”, um desafio de equilíbrio e coordenação que simula a travessia de obstáculos com cordas, muito utilizado em treinamentos militares.

Jacarezinho

Simultaneamente, a Praça Rui Barbosa será palco de uma programação voltada especialmente ao público infantil. Além da exposição de materiais operacionais e uniformes mirins, as crianças poderão experimentar a Falsa Baiana em um ambiente seguro e supervisionado, promovendo diversão e conscientização sobre o trabalho dos bombeiros.

Ibaiti

No sábado, dia 11, das 13h às 16h, a Praça Júlio Farah recebe as comemorações com uma programação diversificada: exposição de viaturas e equipamentos, prova de fardamento para os pequenos aspirantes a bombeiros e nova apresentação da cadela Arya em ação. A Falsa Baiana também estará disponível para as crianças, proporcionando uma experiência lúdica e educativa.

Convite à comunidade

A corporação reforça o convite à população e à imprensa para prestigiar os eventos e conhecer de perto o cotidiano dos bombeiros militares. Com mais de um século de atuação, o Corpo de Bombeiros do Paraná segue firme em sua missão de proteger vidas, preservar patrimônios e servir com excelência.

