Um grave acidente foi registrado na PR-151, entre os municípios de Castro e Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, no início da noite desta segunda-feira (6). De acordo com informações iniciais, a suspeita é de que há duas mortes no local.

Conforme informações preliminares apuradas pelo portal aRede, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que scolisão ocorreu no quilômetro 286 da rodovia e mobilizou várias equipes de resgate. Ainda não há confirmação sobre o número total de veículos envolvidos, mas, segundo testemunhas, a ocorrência teria começado após um carro atingir um cavalo que estava na pista, provocando uma sequência de batidas.

Acidente na PR-151 gera congestionamento no trânsito

Devido à gravidade da situação, a pista no sentido Oeste foi totalmente interditada, causando cerca de três quilômetros de congestionamento.

Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração do trecho, além do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas para atender as vítimas e liberar a via.