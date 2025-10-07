Todas as regiões do Paraná estão sob alerta laranja para queda de temperatura, com declínio de cerca de 5ºC, nesta terça-feira (7). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou pela manhã e vai até às 23h59, com risco à saúde devido à mudança brusca. As temperaturas estão caindo devido a chegada de uma frente fria, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O estado ainda está sob alerta amarelo para chuvas intensas, que começou nesta terça-feira e vai até às 10h desta quarta-feira (8). A previsão do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, nas seguintes regiões do Paraná: Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudeste, Centro Oriental, Centro-Sul e Oeste Paranaense.

Previsão do tempo para a quarta-feira (8) no Paraná

As temperaturas devem permanecer baixas em grande parte do Paraná nesta quarta-feira, com chances de chuva em praticamente todas as regiões.

“Na quarta-feira, mesmo com o deslocamento de uma frente fria mais para o mar e norte, segue instável o tempo no Paraná. Espera-se com isto, um suporte de umidade e calor pela atmosfera até a região do estado, o que favorece para indicação de nebulosidade e algumas chuvas na região. Temperaturas mais amenas até a tarde, enquanto pela manhã volta a ficar um pouco frio no sul do estado”, informou o Simepar.

O tempo deve ficar mais estável no sábado (11), com previsão de sol em quase todo o Paraná e aumento das temperaturas.