Na manhã desta terça-feira (07), equipes da Polícia Militar prestaram apoio à Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no município de Cambará.
A operação contou com a participação de equipes da RPA e agentes de Policia Civil.
Durante as buscas na residência alvo do mandado, foram localizadas diversas munições e armamentos, entre eles:
• 110 munições calibre .357 intactas;
• 50 munições calibre .22 intactas;
• 57 munições calibre .22 deflagradas;
• 13 munições calibre 12 deflagradas;
• 2 munições calibre 20 deflagradas;
• 1 munição calibre 36 deflagrada;
• Uma carabina calibre .357;
• Uma carabina calibre .22;
• Uma espingarda de chumbinho;
• Uma balaclava e duas facas.
De acordo com as informações, o mandado foi expedido após o surgimento de imagens que mostravam dois indivíduos usando balaclavas, sendo que um deles portava uma arma de fogo na cintura.
Durante a ação, o suspeito mencionado nas imagens chegou ao local e confirmou ter posado para a foto ao lado do amigo, que seria o proprietário do simulacro de arma de fogo utilizado. As equipes então se deslocaram até outro endereço relacionado, onde foram realizadas novas buscas e apreendido o simulacro, além de uma munição calibre .380 intacta.
O suspeito foi encaminhado ao pronto-socorro local para exame de lesões corporais e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Testemunhas também compareceram à unidade policial para prestar esclarecimentos.