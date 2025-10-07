Na manhã desta terça-feira (07), equipes da Polícia Militar prestaram apoio à Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no município de Cambará.

A operação contou com a participação de equipes da RPA e agentes de Policia Civil.

Durante as buscas na residência alvo do mandado, foram localizadas diversas munições e armamentos, entre eles:

• 110 munições calibre .357 intactas;

• 50 munições calibre .22 intactas;

• 57 munições calibre .22 deflagradas;

• 13 munições calibre 12 deflagradas;

• 2 munições calibre 20 deflagradas;

• 1 munição calibre 36 deflagrada;

• Uma carabina calibre .357;

• Uma carabina calibre .22;

• Uma espingarda de chumbinho;

• Uma balaclava e duas facas.

De acordo com as informações, o mandado foi expedido após o surgimento de imagens que mostravam dois indivíduos usando balaclavas, sendo que um deles portava uma arma de fogo na cintura.

Durante a ação, o suspeito mencionado nas imagens chegou ao local e confirmou ter posado para a foto ao lado do amigo, que seria o proprietário do simulacro de arma de fogo utilizado. As equipes então se deslocaram até outro endereço relacionado, onde foram realizadas novas buscas e apreendido o simulacro, além de uma munição calibre .380 intacta.

O suspeito foi encaminhado ao pronto-socorro local para exame de lesões corporais e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Testemunhas também compareceram à unidade policial para prestar esclarecimentos.