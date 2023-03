Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com as chuvas acumuladas nos últimos dias, famílias de Guaratuba vem sofrendo com os alagamentos que atingiram o município durante o final de semana. Moradora do bairro Cohapar II, Queila Sales está vivendo com a família em um carro, já que a casa foi tomada pela água. ‘Inexplicável, é muito triste.”

Emocionada, a moradora contou que a situação é ainda mais complicada, já que o pai precisou passar por uma cirurgia de amputação e está com a visão prejudicada. “Estamos cansados. Toda vez que chove tem que erguer tudo. Perdemos fogão, eletrônicos e guarda-roupas”.

Queila disse que o problema com a chuva é recorrente no município e que se sente como um “peixe fora d’água”.

“Estamos aqui na garagem tentando sair com o carro, mas não conseguimos […] queremos um posicionamento do poder público”.