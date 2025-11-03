O Paraná inicia o mês de novembro com 25.499 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador . As principais funções disponíveis continuam ligadas à indústria e aos serviços, com destaque para alimentador de linha de produção (6.873 vagas), abatedor (1.337), magarefe (964) e auxiliar nos serviços de alimentação (909).

No Interior, Cascavel lidera o número de oportunidades, com 6.446 vagas abertas, especialmente nas áreas de produção e abate industrial. Em seguida, aparece Campo Mourão, com 3.787 vagas, concentradas em atividades da indústria alimentícia e frigorífica, com grande demanda por alimentadores de linha de produção (1.385) e magarefes (530).

No Oeste, Foz do Iguaçu soma 2.565 vagas, com demanda concentrada em alimentadores de linha de produção (889), operadores de caixa (133) e repositores de mercadorias (127). Já a Regional de Londrina tem 2.433 vagas, voltadas principalmente para o setor industrial e de comércio, com procura por repositores (92), operadores de caixa (89) e vendedores (86).

Na região Sudoeste, Pato Branco registra 1.620 vagas, a maioria na indústria de alimentos e construção civil, enquanto Maringá (Noroeste) oferece 1.141 vagas, com destaque para a agroindústria e o setor de cultivo de árvores frutíferas.

Outras regionais também se destacam, como Umuarama (944 vagas), Guarapuava (704), Paranaguá (588), Ponta Grossa (497) e Jacarezinho (334).

A Região Metropolitana de Curitiba contabiliza 4.440 oportunidades, com destaque para funções de operador de caixa (283), auxiliar nos serviços de alimentação (227) e auxiliar de logística (218). Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, são 979 vagas, incluindo posições para operadores de telemarketing (130), atendentes de lojas e mercados (107) e vendedores de comércio varejista (61).

Além das vagas operacionais e industriais, a plataforma Master Job, voltada a profissionais técnicos e de nível superior, está com 54 vagas abertas e 10 oportunidades de estágio em áreas como administração, contabilidade, engenharia, direito, pedagogia e marketing. As oportunidades estão disponíveis tanto em Curitiba quanto na Região Metropolitana.

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, os números reforçam o dinamismo do mercado de trabalho paranaense e o papel das Agências do Trabalhador como elo entre quem busca uma vaga e quem precisa contratar.

“O Paraná segue criando emprego e renda em todas as regiões. Esses números mostram que nossas políticas públicas estão chegando onde precisam: nos municípios, nas empresas e nas pessoas que buscam uma colocação. O trabalho do Governo, em parceria com o setor produtivo, tem garantido resultados sólidos e um mercado de trabalho cada vez mais forte e inclusivo”, destacou.

EMPREGO EM TODO O ESTADO – Dos 399 municípios do Paraná, 341 registraram um volume de contratações de empregados com carteira assinada acima das demissões entre janeiro e setembro deste ano, segundo dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Isso significa que mais de 85% das cidades paranaenses têm saldo positivo de empregos no ano, um reflexo direto dos mais de 121 mil postos de trabalho formais gerados no Estado em 2025.