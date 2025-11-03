A Prefeitura de Jacarezinho iniciou nesta segunda-feira (03) uma megaoperação de combate e prevenção aos escorpiões, com foco especial nos bairros Distrito Marques dos Reis, Vila Scyllas e Dom Pedro Filipak — regiões que registraram maior incidência nas últimas semanas.

O prefeito Marcelo Palhares se reuniu com a equipe de Epidemiologia e demais setores envolvidos para discutir medidas efetivas de controle e proteção da população. Até o momento, o município contabiliza 65 casos de picada por escorpião e um óbito.

“Estamos tratando esse assunto com a máxima seriedade. Nossa prioridade é proteger a população e agir de forma rápida e coordenada. Se os índices continuarem subindo, não descartamos decretar situação de epidemia no município”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

O plano de ação envolve uma atuação conjunta entre as secretarias de Saúde, Educação, Conservação Urbana, Comunicação e a própria comunidade, com foco em prevenção e conscientização.

Entre as medidas estão: campanhas educativas nas escolas, divulgação em rádios e carros de som, distribuição de panfletos informativos, remoção de entulhos e limpeza intensificada em áreas de risco, e principalmente, a criação de uma equipe noturna com equipamento especializado para a captura dos escorpiões.

Mais de 400 escorpiões já foram capturados até o momento, sendo 122 somente no Distrito Marques dos Reis em apenas três horas de trabalho.

A espécie mais comum na cidade é o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), altamente adaptado ao ambiente urbano e considerado o mais perigoso do país. Seu veneno é tóxico e pode causar acidentes leves, moderados e graves, com risco de morte, especialmente em crianças e idosos.

Como não existe veneno para eliminar o escorpião, o combate depende principalmente de ações preventivas. A população deve colaborar mantendo quintais limpos, evitando acúmulo de entulhos e lixo, tampando frestas e ralos, e verificando roupas e calçados antes de usar.

“O combate aos escorpiões é um dever de todos. Com a união do poder público e da população, vamos reduzir os riscos e proteger as famílias jacarezinhenses”, reforçou o prefeito.