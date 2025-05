Com o objetivo de aprimorar o enfrentamento a incêndios florestais no Paraná, integrantes da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar participam, nos Estados Unidos, de um curso técnico voltado à gestão multiagências de incêndios florestais. O curso é organizado pelo Departamento de Estado dos EUA por meio do Conselho Americano para Educação Internacional. As atividades iniciaram no sábado (10) e segue até 21 de maio.

Além de participantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Paraná, o treinamento reúne representantes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, promovendo uma troca de experiências entre profissionais que atuam diretamente na linha de frente do combate e prevenção a incêndios em vegetação.

A capacitação engloba a apresentação sobre as principais políticas e regulamentações nos níveis federal, estadual e local, que promovem a integração entre agências e comunidades, voltadas à gestão de incêndios florestais. Com isso, os profissionais podem conhecer novos métodos e tecnologias de combate e gestão de incêndios para serem implementadas no Brasil.

Durante a capacitação, os participantes realizam visitas técnicas a centros especializados e instituições de referência em cidades como Boise (Idaho), Albuquerque (Novo México) e Miami (Flórida). Nestes locais, são apresentadas tecnologias de monitoramento, estratégias de resposta rápida e metodologias de gestão integrada utilizadas no enfrentamento aos incêndios florestais em diferentes contextos ambientais.

Representam o Paraná no curso o tenente-coronel Ivan Ricardo Fernandes, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual; o major Daniel Lorenzetto, chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Desastres; e o capitão Thiago Alves Conte, que atua na região de Foz do Iguaçu.

“A nossa participação visa aperfeiçoar e aprimorar a gestão, tanto para fins de gerenciamento de ocorrências como em atuação operacional nos casos de incêndios florestais no Paraná.”, destacou o Ivan Fernandes. A experiência internacional fortalece diretamente o Programa Estadual de Prevenção de Incêndios na Natureza (Previna), iniciativa desenvolvida pela Defesa Civil, em parceria com as secretarias do Desenvolvimento Sustentável e da Segurança Pública.

“O conhecimento adquirido no curso permitirá a implementação de novas metodologias de prevenção e resposta mais eficazes nos contextos específicos do Paraná”, enfatiza o tenente-coronel Fernandes.

PREVINA– O programa possui foco na proteção de Unidades de Conservação Estaduais e seu objetivo principal é reduzir a ocorrência de incêndios em áreas naturais, por meio de ações educativas, treinamento de voluntários, monitoramento de riscos e atuação conjunta com órgãos ambientais. Abrange a formação de brigadas formadas por voluntários treinados nas proximidades das áreas protegidas, campanhas de conscientização, capacitação de agentes públicos e protocolos de integração.