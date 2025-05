A comunidade esportiva de Jacarezinho e região terá uma noite especial na próxima sexta-feira (16). A abertura oficial da Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná contará com a presença de Giovanni Silva, ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira. O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, a partir das 19h, e promete emocionar atletas, familiares e amantes do esporte.

A cerimônia terá o tradicional desfile das delegações participantes, além de apresentações artísticas e musicais. O público poderá celebrar o espírito esportivo e vivenciar um momento único ao lado de um dos grandes nomes do futebol brasileiro.

A expectativa é de que o evento reúna centenas de pessoas, reforçando a importância do esporte como ferramenta de integração e desenvolvimento juvenil. Não perca essa oportunidade de prestigiar este grande espetáculo esportivo!