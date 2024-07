A passagem de uma frente fria pelo Paraná se aproxima do fim nesta terça-feira (16), conforme dados do Simepar. Algumas regiões do estado podem registrar chuvas ao longo do dia, mas a previsão é que o tempo comece a abrir a partir desta quarta-feira (17). Nas cidades mais ao norte, a expectativa é de sol já para esta tarde de terça.

O mapa do Simepar mostra que a chuva deve aparecer em Curitiba e região, no Litoral, na parte sul do estado entre União da Vitória e Rio Negro, nos Campos Gerais entre Ponta Grossa e Telêmaco Borba, na região central entre Guarapuava e Laranjeiras do Sul, e também no sudoeste, em municípios próximos a Francisco Beltrão.

Nas demais regiões, o sol já pode aparecer nesta terça. Em Paranavaí e Maringá, a máxima durante a tarde pode bater os 25ºC. Já em Londrina e Jacarezinho a previsão é de tempo aberta com temperatura na casa dos 23ºC

Nas regiões com chuva, os termômetros não devem subir muito. Em Curitiba e Guarapuava, a máxima fica em torno dos 16ºC. Em Rio Negro e União da Vitória, os termômetros não passam dos 15°C. Veja o mapa com a previsão para esta terça (16):