Um homem quase morreu após se negar a falar mal do chefe. Um colega ficou revoltado e efetuou dois disparos contra ele, as balas atingiram a cabeça da vítima. Além disso, o agressor também agrediu a vítima com uma garrafa de cerveja. O caso foi registrado na última sexta-feira (30), em Chapecó (SC).

De acordo com a Polícia Militar, três homens estavam trabalhando em uma obra. Um deles começou a falar mal do chefe e havia exigido que o colega concordasse com ele, mas a vítima ficou calada, a atitude irritou o suspeito e eles começaram a discutir.

Em seguida, o suspeito arremessou uma garrafa de cerveja contra a vítima e atirou duas vezes com uma espingarda de pressão. Logo depois, o suspeito fugiu do local, o terceiro trabalhador socorreu a vítima, que foi levada ao hospital. A princípio não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são do portal ND+.