A utilização de práticas sustentáveis na produção de morangos tem impulsionado a renda de produtores rurais de Jaboti, Japira, Pinhalão e Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná. A região colhe cerca 6,5 mil toneladas por ano.

Segundo o presidente da Associação Norte Velho dos Produtores Rurais das cidades (ANV), Marcelo Siqueira, a rentabilidade contribuiu para o desenvolvimento desse mercado. “É possível trabalhar com mais cuidado e atenção. Isso também valoriza o produto”, explica.

O trabalho sustentável rendeu ao morango do Norte Pioneiro a conquista do selo de Indicação Geográfica (IG) do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). “Com a IG, nós garantimos maior qualidade do morango ao cliente, usando somente produtos biológicos”, afirma a produtora Lucélia Costa.