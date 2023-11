O Padre Reginaldo Manzotti recebeu alta nesta segunda-feira (27) após o religioso ser internado às pressas na sexta-feira (24) depois de sentir fortes dores. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do padre à Itatiaia.

O sacerdote sofreu complicações de uma cirurgia de coluna realizada no dia 30 de outubro. Mesmo recebendo alta hospitalar, ele está recebendo as recomendações médicas em casa com repouso e com “muitas restrições de mobilidade”.

“Como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e as orações de todos, estou me recuperando lentamente”, publicou o padre nas redes sociais.