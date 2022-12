Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho recebeu hoje mais duas máquinas 0Km, no valor de R$ 651 mil.

Foram adquiridas uma retroescavadeira (R$ 402,5 mil), parte com emenda do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD), no valor de R$ 240 mil, e o restante com contrapartida de recursos do Município, e uma pá carregadeira, esta integralmente com recursos da Prefeitura, no valor de R$ 248,8 mil.

As máquinas serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana.