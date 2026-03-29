Seguindo critérios ambientais e também normas técnicas para a instalação dos dispositivos, a travessia da Ponte de Guaratuba terá outra cara à noite. Nesta sexta-feira (27), foram realizados os primeiros testes do sistema de iluminação no tabuleiro da pista, etapa que marca mais um avanço na reta final da obra.

Os testes fazem parte da fase final de construção de uma das obras mais aguardadas do Estado. Nesta etapa inicial, a iluminação foi acionada no trecho pré-moldado do tabuleiro, por onde os veículos vão circular. A ativação ocorre de forma gradual, conforme os circuitos elétricos são concluídos e as luminárias instaladas, permitindo a verificação do funcionamento em diferentes pontos da estrutura.

O projeto de iluminação prevê a instalação de 211 postes ao longo de toda a ponte e acessos. Até o momento, cerca de metade já foi implantada, com maior concentração no lado de Guaratuba, enquanto o trecho de Matinhos ainda está em fase inicial dessa etapa.

Nos próximos dias, os testes devem avançar para outras áreas, incluindo o acesso de Guaratuba, na região conhecida como Morro dos Bombeiros, além do lado de Matinhos. A etapa final será a iluminação do trecho estaiado, considerada a mais marcante do projeto e que deve ser concluída mais próxima da entrega da obra.

Outro diferencial está na escolha da iluminação. As luminárias utilizam temperatura de cor mais baixa, em torno de 2.700 Kelvin, resultando em uma luz mais amarelada. A definição segue critérios ambientais e busca reduzir ao máximo o impacto sobre a fauna e a vida marinha da região, que inclui áreas sensíveis de preservação no entorno da baía.

Ao mesmo tempo, o sistema foi projetado para atender normas técnicas vigentes de iluminação viária, garantindo segurança e visibilidade adequadas para motoristas, ciclistas e pedestres.

RITMO INTENSO – Outras frentes seguem em ritmo acelerado. No início desta semana, começaram os serviços de revestimento em concreto asfáltico nos acessos, tanto no lado de Guaratuba quanto no de Matinhos. Também avança a instalação dos guarda-corpos, estruturas de proteção que garantem mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.

Na sequência, será iniciada a implantação das juntas de dilatação, dispositivos essenciais para absorver os movimentos naturais da ponte e garantir a durabilidade da estrutura.

Quando estiver em funcionamento, a Ponte de Guaratuba vai encerrar a dependência da travessia por balsa e trazer mais fluidez ao deslocamento no Litoral. A estrutura também terá papel estratégico na ligação entre Paraná e Santa Catarina, contribuindo para reduzir o impacto do tráfego intenso em rodovias como a BR-101.