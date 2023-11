A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina confirmou o registro de 12 casos de meningite viral no município. Os casos foram observados no período entre outubro e novembro, principalmente entre crianças e adolescentes, mas também podem atingir adultos.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, disse que, embora os números chamem a atenção, estão dentro da normalidade conforme avaliam os órgãos de saúde. Até o momento, duas crianças estão hospitalizadas devido à doença, mas estão bem. “Felizmente, não há registro de casos de meningite bacteriana, que podem ser mais graves e até fatais”, adverte a secretária.

Gislaine orienta que caso haja suspeita de infecção por meningite, é preciso procurar imediatamente o atendimento médico. Em casos leves, os sintomas são dores de cabeça e febre, mas também apresentando rigidez na região da nuca. Casos mais graves podem provocar mal-estar, vômitos, dificuldade para encostar o queixo no peito e dor forte no pescoço, com manchas avermelhadas no corpo. O período para manifestação dos sintomas é de 10 a 35 dias. Todos os casos de meningite bacteriana exigem tratamento hospitalar, mesmo os que apresentam sintomas leves.

A Secretaria de Saúde tem mantido contato com as escolas do município para orientar sobre as medidas para evitar a disseminação da meningite, como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente após usar o banheiro, trocar fraldas e antes de preparar alimentos; evitar contato próximo com pessoas que estejam doentes; cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; manter os ambientes bem ventilados.

Doença endêmica

No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de epidemias ocasionais. A vacina é de extrema importância e recomendada para crianças a partir de 2 meses de idade, pois a infecção apresenta grande potencial epidêmico e a prevenção é o método mais eficaz para combater a bactéria