A Prova Paraná Mais ocorre na próxima semana, nos dias 12 e 13 de novembro. O acesso ao Aprova Paraná Universidades se dá a partir dos resultados dos estudantes do Ensino Médio no vestibular.

A agora caloura do curso de Medicina da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Ana Luiza Comim Henrique foi uma das aprovadas na primeira edição do Aprova Paraná Universidades, que destina 20% das vagas nas sete instituições de ensino superior pertencentes ao Governo do Paraná para alunos da rede estadual de ensino.

“Quando eu soube de mais essa forma de entrar na universidade pública, corri atrás. Me dediquei ao máximo aos estudos para não perder a chance de entrar no concorrido curso de Medicina e aqui estou”, comemorou,

Para participar do programa, viabilizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Educação (Seed) e a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), estudantes das 3ªs e 4ªs séries do Ensino Médio de escolas estaduais precisam fazer a Prova Paraná Mais na próxima semana. Eles não poderão zerar na redação e, como a prova é classificatória, quanto maior a nota obtida mais chance terão de escolher o curso superior de sua preferência.

Após a Prova Paraná Mais, estudantes devem contudas resultados no site do Aprova

Após fazer a prova, os alunos devem ficar atentos ao site www.aprova.pr.gov.br para obter os resultados, previstos para o dia 19 de janeiro de 2026. O próximo passo será aguardar o período de inscrições, que ocorrerá em seguida, quando os candidatos poderão acessar o sistema desenvolvido pela Seed para concorrer em até duas opções de cursos nas universidades participantes. Para o ano que vem, serão 3.757 vagas, 39 a mais que em 2025 e que estão distribuídas em 440 cursos de nível superior.

Em 2025, cerca de 30 mil estudantes da rede pública disputaram as 3.718 vagas ofertadas nas universidades estaduais de Londrina (UEL), do Paraná (Unespar), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP). Os cinco cursos mais procurados foram Administração (2.230), Direito (1.996), Medicina (1.602), Pedagogia (1.515) e Ciências Contábeis (1.377).

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o Aprova Paraná Universidades simboliza um marco na educação do Estado.

“O programa representa um avanço histórico no acesso ao ensino superior, porque é mais uma garantia que o Governo dá aos nossos alunos de estudar na universidade pública de qualidade com igualdade de oportunidades a todos, já que eles concorrem com estudantes de escolas públicas”, disse.