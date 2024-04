O avanço de uma frente fria pelo Paraná a partir desta terça-feira (16) pode causar quedas bruscas de temperatura no Paraná ao longo da semana. No início da semana, o tempo fica instável em várias regiões, conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas a qualquer hora do dia desta terça-feira.

A partir de quarta-feira (17), o tempo começa a esfriar principalmente ao amanhecer, nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, conforme o Simepar.

Para a quinta-feira (18), o ClimaTempo emitiu um alerta de queda de brusca de temperatura para algumas regiões, como a cidade de General Carneiro. A mínima prevista no dia para a cidade é de 6ºC e a máxima de 24ºC. Em Curitiba, a previsão é de mínima de 13ºC na quinta-feira e máxima de 22ºC.

Na sexta-feira (19), as temperaturas devem continuar baixas no Paraná. Em Curitiba, a mínima prevista é de 11ºC e a máxima é de 23ºC