Parte do Paraná está em alerta laranja, para risco de tempestades, e a outra metade do estado está em alerta amarelo, para chuvas intensas, nesta segunda (15) e na terça-feira (16). O aviso meteorológico é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pelo Paraná e mantém a instabilidade. A previsão é de pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas, por todo o estado e a qualquer hora do dia nesta segunda e na terça-feira.

Alerta laranja para temporais no Paraná

O alerta laranja do Inmet é para perigo de tempestade. A previsão do instituto é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso já está em vigor vai até às 18h desta terça-feira (16).

As regiões que podem ser atingidas são: Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Norte Central, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná.

Alerta amarelo para chuvas intensas

Ainda, está em vigor o alerta amarelo do Inmet, para chuvas intensas. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões que podem ser afetadas são: Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Centro Oriental e Sudeste do Paraná.