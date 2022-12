Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulga abertura de teste seletivo para contratação de estagiários. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 07 de dezembro, presencialmente, na Reitoria da UENP.

O sistema de avaliação contará com entrevista de caráter classificatório, no dia 08 de dezembro, com horários determinados em edital específico. A divulgação dos resultados e convocação dos aprovados também será no dia 08, após as 15h. O teste seletivo é destinado a estudantes de nível médio e superior para atuar na Clínica de Fisioterapia (02 vagas) e no Parque Universitário (01 vaga) do Campus de Jacarezinho.

Para mais informações, acesse o edital AQUI.