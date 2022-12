Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) apontou nesta segunda-feira, 5, o avanço na construção da passarela para acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O serviço entra em uma nova fase a partir desta semana, com o içamento e posicionamento das vigas pré-moldadas sobre os pilares que cruzam a BR-369.

Romanelli destacou a importância da construção da passarela em julho deste ano e está com 26,67% de conclusão, com sua estrutura já 72,42% concluída. “A previsão é de entregar a passarela ainda no primeiro semestre de 2023. É um investimento de R$ 5,45 milhões que vai garantir segurança aos fiéis e incentivar o turismo religioso no Paraná”, disse.

A passarela terá uma seção de 55,60 metros sobre a rodovia e um trecho em rampa de 42,2 metros com estrutura em concreto armado pré-moldado. Ela terá largura de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido.

Com as obras estaduais no local, diz Romanelli, o acesso do Santuário à Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e dos Nove Coros de Anjos será facilitado. Além da passarela, também está em construção uma rotatória em nível na rodovia, com novos acessos e um retorno para Bandeirantes.

O complexo do Santuário é um dos principais destinos do turismo religioso do Paraná. Mensalmente, no dia 29, as celebrações atraem cerca de 15 mil pessoas. Já nas comemorações ao Dia de São Miguel Arcanjo, em 27 de setembro, são três dias de festa, com celebrações que reúnem mais de 50 mil pessoas diariamente, de várias partes do Paraná e do Brasil. O Santuário de Bandeirantes é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo.

Acesso – Por conta das obras de montagem de parte da passarela, composta pelo içamento e posicionamento das vigas pré-moldadas sobre os pilares, o acesso a Bandeirantes no trecho onde acontecem as obras será totalmente interditado hoje e amanhã, das 8 às 20 horas, podendo ser estendido até quarta-feira. 7.

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) já tomou as medidas necessárias para garantir o isolamento da área e promover a segurança de trabalhadores e motoristas.

Para chegar ao centro de Bandeirantes ou continuar a viagem pela rodovia, os motoristas devem utilizar outros dois acessos: um pela Avenida Silva e outro pelo entroncamento da BR-369 com a PR-436, que ficam a 2 km e 5 km de distância da área interditada, respectivamente.