A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou nesta semana a recepção de mais de 600 novos alunos de 2025. Os eventos realizados nos três campi contaram com apresentações culturais e pronunciamentos institucionais de boas-vindas aos calouros de graduação. As ações foram coordenadas pelo Gabinete da Reitoria em parceria com as Pró-Reitorias e coordenadorias acadêmicas.

Nos eventos, os alunos conheceram as ações e objetivos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), da Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI), do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPG) da universidade.

No campus de Cornélio Procópio, mais de 200 calouros participaram da recepção no Auditório do PDE. A diretora Vanderléia da Silva Oliveira parabenizou a equipe da Reitoria pela organização do evento e desejou boas-vindas aos calouros. “É com muita alegria que a gente recebe os ingressantes. Esse foi um encontro muito importante para dimensionar a universidade e como essa estrutura se movimenta para atender os alunos”, salientou.

A pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki, apresentou para os calouros a estrutura da universidade, estratégias e formas para que eles superem alguns obstáculos ao longo do curso. “A equipe da Prograd acompanha o percurso de cada aluno. A universidade deseja que cada estudante tenha alcançado o objetivo daqui a alguns anos”, afirmou.

No campus de Jacarezinho, a recepção foi realizada no Auditório do PDE do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e reuniu mais de 250 pessoas entre alunos, professores e servidores. “Foi uma oportunidade de apresentar a estrutura da universidade e o time de professores de altíssima capacidade e de altíssima competência. Os coordenadores prepararam esse ano letivo com muito cuidado”, disse o diretor Luiz Fernando Kasmierczak.

Já o campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, recebeu mais de 200 ingressantes no auditório do setor de Veterinária e Produção Animal para celebrar o início da jornada dos estudantes na UENP. O diretor Ricardo Castanho Moreira agradeceu a gestão atual pelo projeto institucional da construção do Restaurante Universitário e lembrou a importância do encontro. “A universidade tem a cada ano avançado no apoio ao estudante. Então, aproveitem esse período de quatro anos que passa muito rápido”, disse.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, agradeceu a acolhida. “Os estudantes são a razão pela qual a universidade existe. Esperamos grandes trajetórias de formação acadêmica e profissional”, disse.