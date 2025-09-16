Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, realizada na noite de segunda-feira (15), o vereador Edson Muniz, o Buchecha, propôs uma homenagem à jovem Anna Lívia Cordeiro, que faleceu na semana passada, aos 17 anos, em decorrência de complicações de uma infecção urinária. A jovem era enteada do vereador Cláudio Domingues, o Cação.

Durante seu pronunciamento, Buchecha destacou a importância do gesto de solidariedade da família, que autorizou a doação dos órgãos de Anna Lívia, possibilitando salvar outras vidas.

Nós ficamos muito comovidos com o que aconteceu, foram muitas rezas. Eu queria propor nesta Casa de Leis a indicação do nome da Anna Lívia, pelo que ela fez. A doação dos órgãos dela vai salvar mais gente. Minha sugestão é dar o nome dela à Casa da Criança e à Casa da Gestante Platinense”, afirmou o vereador.

Ele ainda solicitou que os demais parlamentares assinassem em conjunto a proposta, ressaltando que a iniciativa é uma forma de eternizar a memória da jovem.

Emoção e agradecimento

O vereador Cação, visivelmente emocionado, agradeceu a homenagem feita pelo colega e o apoio de todos os parlamentares.

“Olha, isso me emociona muito. Muito obrigado mesmo, de coração. A todos os vereadores que puderem ajudar nesse projeto, vai ser de grande valia. Que Deus abençoe cada um de vocês”, declarou.

A proposta segue agora para análise dentro da Câmara Municipal. Caso aprovada, a homenagem deverá eternizar o nome de Anna Lívia em dois importantes espaços de atendimento social e de saúde da cidade.