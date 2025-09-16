Os deputados paranaenses votam nesta terça-feira (16) o Projeto de Lei (PL) do governo que garante a redução da alíquota do IPVA em 45%. Nesta segunda-feira (15), uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tratou a pauta e analisou as três emendas apresentadas. Com a recusa do relator Hussein Bakri (PSD), a expectativa é que o texto seja aprovado.
Na votação desta segunda (15), os deputados acompanharam a decisão do relator e, com isso, o PL deve ser aprovado sem maiores dificuldades. A bancada da oposição adiantou que deve votar favorável, mesmo tentando promover algumas alterações.
Redução do IPVA no Paraná
A proposta reduz em 45% a alíquota do IPVA a partir de 2026, caindo de 3,5% para 1,9%. Segundo o governo, cerca de 3,4 milhões de paranaenses proprietários de veículos serão beneficiados.
Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões serão beneficiados com a redução. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 1700 cilindradas, caminhonetes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-motores. Veja qual será o novo valor e a comparação com o imposto pago neste ano.
|Valor do veículo
|IPVA 2025
|IPVA 2026
|R$ 35.000,00
|R$ 1.225,00
|R$ 665,00
|R$ 40.000,00
|R$ 1.400,00
|R$ 760,00
|R$ 45.000,00
|R$ 1.575,00
|R$ 855,00
|R$ 50.000,00
|R$ 1.750,00
|R$ 950,00
|R$ 60.000,00
|R$ 2.100,00
|R$ 1.140,00
|R$ 80.000,00
|R$ 2.800,00
|R$ 1.520,00
|R$ 100.000,00
|R$ 3.500,00
|R$ 1.900,00
Conforme o governo, para equilibrar a redução da alíquota do IPVA, o valor da multa por atraso do pagamento do imposto passará de 10% para 20%.