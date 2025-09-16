Os deputados paranaenses votam nesta terça-feira (16) o Projeto de Lei (PL) do governo que garante a redução da alíquota do IPVA em 45%. Nesta segunda-feira (15), uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tratou a pauta e analisou as três emendas apresentadas. Com a recusa do relator Hussein Bakri (PSD), a expectativa é que o texto seja aprovado.

Na votação desta segunda (15), os deputados acompanharam a decisão do relator e, com isso, o PL deve ser aprovado sem maiores dificuldades. A bancada da oposição adiantou que deve votar favorável, mesmo tentando promover algumas alterações.

Redução do IPVA no Paraná

A proposta reduz em 45% a alíquota do IPVA a partir de 2026, caindo de 3,5% para 1,9%. Segundo o governo, cerca de 3,4 milhões de paranaenses proprietários de veículos serão beneficiados.

Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões serão beneficiados com a redução. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 1700 cilindradas, caminhonetes, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-motores. Veja qual será o novo valor e a comparação com o imposto pago neste ano.