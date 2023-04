Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A doutora Zilda Arns Neumann, conhecida por sua luta pela saúde da criança no Brasil e no mundo, terá seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A inclusão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24).

Médica pediatra e sanitarista, Zilda Arns se tornou fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, ambas órgãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ela morreu em 12 de janeiro de 2010, vítima de um terremoto no Haiti, onde trabalhava para salvar vidas.

Mãe de cinco filhos, Zilda Arns recebeu, por seu trabalho na área social, diversos prêmios e condecorações, como o Woodrow Wilson, da Woodrow Wilson Foundation, em 2007; o Opus Prize, da Opus Prize Foundation (EUA); e Heroína da Saúde Pública das Américas (OPAS/2002).

Nascida em Forquilhinha (SC), coordenou a campanha de vacinação Sabin para combater a primeira epidemia de poliomielite no Brasil, chegando a criar um método próprio, mais tarde adotado pelo Ministério da Saúde.

Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. Zilda Arns também está na fila de canonização (processo para tornar uma pessoa santa) da Igreja Católica.

Leia a matéria completa no Metrópoles.