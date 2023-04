Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três mulheres nascidas no mesmo dia em uma maternidade em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, descobriram que houve troca de bebês na maternidade, quase 30 anos depois. O caso foi desvendado por acaso, após uma delas resolver fazer um teste de ancestralidade em um site que combina materiais genéticos.

Três mães deram à luz em 5 de agosto de 1994: Luíza, Marlucy e Maria de Fátima. Luíza saiu da maternidade com a Mylena. Marlucy, com Raylane, e Maria de Fátima chegou em casa com Marcelma nos braços. Nas últimas semanas, elas descobriram que as três saíram do hospital com as filhas trocadas. A história foi revelada no domingo (23), em reportagem do Fantástico.

Luíza deveria ter saído com a Raylane. Marlucy, com a Marcelma, e Maria de Fátima, com Mylena. As duas primeiras trocas já foram confirmadas em um teste de DNA, exceto a última. Mylena e Maria de Fátima confirmaram que desejam fazer o teste, mas ainda não o realizaram.

Banco de dados internacional

O caso foi descoberto em janeiro, quando Raylane, que mora em Nova York, decidiu pesquisar a ancestralidade dela em um site especializado em DNA, com o objetivo de descobrir as origens da família. A empresa usa um banco de dados com informações genéticas do mundo todo. Cruzando os dados, a plataforma consegue localizar possíveis parentes desconhecidos.

Na plataforma, a jovem de 28 anos descobriu compatibilidade genética com Lenon, um brasileiro que mora na Irlanda e, segundo o site, seria irmão dela. Raylane decidiu entrar em contato com ele nas redes sociais, e os dois partiram em busca de mais informações sobre o suposto parentesco.

