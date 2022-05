Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma das maiores riquezas que podemos ter nessa vida é a lealdade dos nossos bichinhos de estimação. E em Goiás, um cão mostrou isso ao seguir a ambulância que levou o tutor dele, que é cadeirante, para um atendimento médico.

E foram 8km correndo atrás do carro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Francisco Filgueiras Júnior, em Mineiros, região sudoeste de Goiás. O bichinho foi correndo desde a residência deles até o posto de atendimento. Já na UPA, o cachorro esperou todos os exames e, depois da alta médica, foi com o tutor de volta para casa.

As imagens, registradas pela equipe médica, viralizaram nas redes sociais. Elas mostram o cachorrinho, chamado de Mandraque, sempre pertinho do tutor. (vídeo abaixo)

Não quis entrar na ambulância

“O paciente é cadeirante e vai frequentemente na UPA porque tem úlceras por ficar muito tempo sentado e deitado”, contou o médico Igor Paiva.

Ele explicou que o gerente da UPA chegou a autorizar a entrada do cachorro na ambulância, mas ele não quis subir.

“Íamos esterilizar a ambulância depois, mas ele não entrou e resolveu ir andando”, disse o médico.

Melhor acompanhante

O homem, que não teve o nome divulgado, passou mal e foi levado até a UPA no final do mês passado.

O médico Igor Paiva, que fez o atendimento do paciente e registrou a cena, disse que o cão estava sempre esperto e perto do tutor no atendimento médico, como se estivesse atento, caso ele precisasse de ajuda.

Eles cuidaram também do cachorro

Enquanto ficou esperando o tutor, o cãozinho da raça pastor-alemão, também foi cuidado pela equipe da UPA.

Os profissionais do posto arrumaram um pouco de ração e água para Mandraque, enquanto ele aguardava o tutor.

Quando o homem recebeu alta para voltar para casa, o cachorrinho voltou também acompanhando a ambulância. Dessa vez, o motorista fez questão de ir bem devagar, para que o pet pudesse seguir tranquilamente.

“Se existe exemplo amor mais verdadeiro, eu desconheço”, testemunhou Igor.

Veja:

