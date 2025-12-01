Nesta terça e quarta-feira, dias 02 e 03 de dezembro, o Curso Técnico de Teatro do Instituto Federal do Paraná (IFPR), de Jacarezinho, levará aos palcos uma adaptação livre da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, no Teatro CAT – Arena.​Com elenco formado pelos estudantes de teatro Ariane Marcondes Nomura, Maria Eduarda Cardoso e Ryan da Silva Vinha e dirigido pelos professores Antônio Rodrigues e José Quaresma, a encenação pretende emergir o clássico da literatura brasileira através de uma apresentação intensa e humana, retratando a vida de uma família sertaneja marcada pela seca e pela desigualdade no sertão nordestino.​De classificação livre e com entrada gratuita, a estreia visa aproximar a comunidade da produção artística realizada pelo IFPR.PROGRAMAÇÃO:Data: 02 e 03 de dezembro às 20h

Local: Teatro CAT – Arena

Duração: 40 minutos

Entrada gratuita (por ordem de chegada)

Classificação: Livre

SOBRE A OBRA