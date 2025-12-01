Nesta terça e quarta-feira, dias 02 e 03 de dezembro, o Curso Técnico de Teatro do Instituto Federal do Paraná (IFPR), de Jacarezinho, levará aos palcos uma adaptação livre da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, no Teatro CAT – Arena.Com elenco formado pelos estudantes de teatro Ariane Marcondes Nomura, Maria Eduarda Cardoso e Ryan da Silva Vinha e dirigido pelos professores Antônio Rodrigues e José Quaresma, a encenação pretende emergir o clássico da literatura brasileira através de uma apresentação intensa e humana, retratando a vida de uma família sertaneja marcada pela seca e pela desigualdade no sertão nordestino.De classificação livre e com entrada gratuita, a estreia visa aproximar a comunidade da produção artística realizada pelo IFPR.PROGRAMAÇÃO:Data: 02 e 03 de dezembro às 20h
Local: Teatro CAT – Arena
Duração: 40 minutos
Entrada gratuita (por ordem de chegada)
Classificação: Livre
SOBRE A OBRA
Um dos clássicos da literatura brasileira, a obra “Vidas Secas” (1938) é um romance de Graciliano Ramos (1892-1953) que retrata a dura realidade de uma família de retirantes nordestinos que luta para sobreviver à seca, à fome e à desigualdade social no sertão. A obra explora temas como desumanização, violência estrutural, pobreza, silêncio e sobrevivência e é considerada uma das obras-primas da literatura brasileira.