As expectativas em torno do retorno de Silvio Santos ao SBT, após um longo período de férias, são grandes. A volta do apresentador ao seu programa, no entanto, pode estar próxima: de acordo com a coluna Flávio Ricco, do portal R7, o Dono do Baú voltará no começo de maio.

A reportagem ainda diz que o dono do SBT não deve assumir integralmente o Programa Silvio Santos. A expectativa é que ele divida a apresentação com Patrícia Abravanel, que está responsável pelo comando da atração na ausência do pai.

