Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, é o fundo criado com o intuito de amparar o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Ele funciona de maneira que, no início de cada mês, os empregadores depositam 8% do valor total correspondente ao salário de cada trabalhador em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal.

Contudo, o governo liberou um saque extraordinário no valor de até R$ 1 mil, que tem início no dia 20 de abril e se estende até o dia 20 de junho.

Como funciona?

O saque extraordinário acontecerá somente uma vez e levará em consideração o saldo disponível na data da realização do débito na conta do Fundo de Garantia, com o limite de até R$ 1 mil por trabalhador.

Além disso, caso o titular possua mais de uma conta do FGTS, o saque é realizado na seguinte ordem: a princípio, as contas relativas a contratos de trabalhos extintos, iniciada pela conta que tiver menor saldo, na sequência, as demais contas, com início também por aquela que tiver menor saldo.

Como movimentar?

O saque extraordinário será feito em uma conta poupança digital, que tenha o trabalhador como titular. Logo, após liberar, os valores já estarão disponíveis para pagar boletos e contas.

O valor pode também ser transferido para outra conta da Caixa Econômica Federal ou de qualquer outro banco. O trabalhador também pode realizar transações por meio do PIX ou efetuar saques nos terminais de atendimento da Caixa, ou nas lotéricas.

Meios de atendimento

Ainda para quem possui algum tipo de dúvida relacionado a esse saque emergencial, o aplicativo do FGTS, o site do governo e as agências da Caixa Econômica podem servir auxiliando e sanando problemas. Para consultar o valor e a data do crédito, solicitar retorno do valor e tirar outras dúvidas muito frequentes, o meio mais fácil é acessar o aplicativo Caixa Tem.

Calendário dos pagamentos

Os pagamentos terão início no dia 20 de abril e se estendem até o dia 20 de junho, conforme a data de nascimento do trabalhador, confira o calendário:

Nascidos em janeiro recebem dia 20/04;

Nascidos em fevereiro recebem dia 30/04;

Nascidos em março recebem dia 04/05;

Nascidos em abril recebem dia 11/05;

Nascidos em maio recebem dia 14/05;

Nascidos em junho recebem dia 18/05;

Nascidos em julho recebem dia 21/05;

Nascidos em agosto recebem dia 25/05;

Nascidos em setembro recebem dia 28/05;

Nascidos em outubro recebem dia 01/06;

Nascidos em novembro recebem dia 08/06;

Nascidos em dezembro recebem dia 15/06

Além disso, vale destacar que também no feriado o saque estará disponível para ser realizado, já que acontece de forma virtual.