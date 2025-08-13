A Polícia Militar cumpriu, na tarde desta terça-feira (12), um mandado de prisão no bairro Jardim Maria Angélica, em Jacarezinho. A ação ocorreu por volta das 13h40, na Rua São José.

De acordo com o Boletim de Ocorrência Unificado, o detido possuía contra si um mandado de prisão expedido com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503). Após diligências, a equipe policial localizou o indivíduo, realizou a abordagem e a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Seguindo o procedimento padrão, o preso foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica, não sendo constatadas lesões. Em seguida, foi conduzido ao Departamento Penitenciário (Depen) local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destaca que ações como esta contribuem para o fortalecimento da segurança pública e o cumprimento da lei no município.